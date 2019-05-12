〈中部〉（南投）「騎樓里長」騎單車 分送康乃馨600朵

2019-05-12

〔記者謝介裕／南投報導〕今天是母親節，南投市康壽里長林華騰昨日即騎著滿載康乃馨的腳踏車，穿梭在大街小巷，致贈里內媽媽們康乃馨，總共送出六百朵，向勞苦功高的媽媽們送上最虔誠的祝福，婆婆媽媽們歡喜拿著花說「好貼心呀」，他的行動力也讓里民看到「騎樓里辦公室」的效率。

70歲林華騰 大街小巷向媽媽們賀節

現年七十歲的林華騰，已連任三屆里長，九年前甫當選里長時，便曾向市公所多次反映缺乏辦公場所的問題，然而包括龍泉、三民、仁和、南投、彰仁及崇文等六里，也都面臨同樣的難題，加上市公所一直未給滿意的答覆，他索性利用住家騎樓的空間創設「騎樓里辦公室」。

他的辦公室只有一張桌子、幾張椅子及一台腳踏車，看似簡陋，但因周邊有公園、菜市場、銀行及商業大樓等良好的地理位置，加上騎樓也無門窗的開放空間特性，民眾若有任何問題，便可直接登門洽詢，這個「騎樓里辦公室」成為里民及公所聯繫的重要平台。

自家騎樓辦公9年 沒門窗很接地氣

林華騰打趣表示，說不定他是全台唯一在騎樓辦公的村里長，但「麻雀雖小、五臟俱全」，為民服務的項目及功能一樣也不少。

林華騰也說，南投是典型農業縣，里內獨居老人有愈來愈多之勢，昨日藉由送媽媽康乃馨活動，積極宣導長照2.0政策，如社區關懷據點提供的課程包括手工藝、唱歌休閒等等，鼓勵銀髮族能多多參與，如同康壽里名稱一樣活得健康又長壽。

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