〈中部〉《台中》3次水污罰鍰2300多萬 中火繳清

2019-05-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠放流水三次超標，遭台中市環保局連續開罰廿六萬四千元、三百零一萬二千元，及重罰二千萬元，創下國營事業污染罰鍰最高紀錄。環保局表示，八日中火已繳清二千萬，之前兩次罰鍰也都已依規繳清。

環保局強調，這是中火違規本應履行的罰鍰繳納義務，具有嚇阻污染的重大意義，後續仍將嚴格要求中火依已核定的計畫書加速改善，環保局將持續檢驗，若違規將繼續重罰。

環保局表示，按規定中火各發電機組放流水的硝酸鹽氮濃度必須低於五十毫克／公升，但今年一月起，環保局於三個月內查獲廢水中的硝酸鹽氮三次超標，分別為六十八．九毫克／公升、九十一．六毫克／公升、一百零五毫克／公升，水污染情節重大，依情節輕重開罰到最高上限罰款二千萬元，並督促中火限期提送改善計畫書，加速改善作業。

環保局表示，在市府督促下，中火已完成繳納，二千萬元罰款於八日透過台灣銀行梧棲分行全數繳交，隔天特別來函通知，先前罰單廿六萬四千元、三百零一萬二千元，已分別在三月底、四月底繳清。

加速改善作業縮減至六十天

環保局指出，後續將要求中火依照核定的計畫書加速改善作業，執行天數也由九十天縮減為六十天，查驗合格前中火一至四號機組至少降載五十％；今年七月起，更須按季執行放流口下游水體生態調查與監測，環保局也將持續查驗廢水水質，若有違規將繼續重罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/