〈南部〉台東垃圾處理 饒慶鈴：傾向啟用焚化爐

2019-05-10

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣焚化廠、美麗灣開發案兩大重要議題何去何從？縣長饒慶鈴昨天赴議會專案報告，她說，評估未來垃圾處理方式，考量處理時間及費用，傾向啟用焚化爐，至於美麗灣案的仲裁結果最快八月揭曉，最好的結果是希望廠商繼續營運。

配合中央一縣市一焚化爐政策，台東縣議會於一九九七年審議通過焚化廠BOO招商案，之後雖興建完成，但因垃圾減量有成、再加上在地居民反對，廠商亦提出仲裁，縣府以十九點六億元買回廠房，並提出「備用廠」方案獲中央逐年補助興建攤提費用。

外運量不穩定 有錢拜託人家也不燒

不過近年來因屏東、台南不再幫台東代燒垃圾，高雄代燒量也減少、四月底更因焚化廠歲修，台東垃圾無法外運，現有垃圾掩埋場陸續飽和。饒慶鈴說，未來台東縣垃圾處理包括繼續外運、建立自主處理兩方案，其中繼續外運恐面臨外運量無法穩定，全台焚化廠陸續延役、必須整修改建等不確定因素，「有錢拜託人家燒、人家也不燒」，且外運高雄處理後還必須運回再生粒料及工程用底渣。

現有廠招商、修繕 約2年半可啟用

自主處理部分，包括興建衛生掩埋場、興建機械生物處理場（MBT）、啟用焚化廠等選擇。饒慶鈴進一步說明，興建衛生掩埋場前置作業、招商、用地取得、環評加興建期程預計四年，使用期約三年、還要再找下一個掩埋場地點，興建MBT約五年，但因國內無實廠、也有二次污染疑慮，至於啟用焚化廠期程最短，招商、修繕現有廠約二年半可啟用，修繕及升級設備約三點四八億元，如果是選擇興建掩埋場、MBT，還可能面臨中央補助款收回問題。

饒慶鈴說明，中央認定台東焚化廠是「蚊子館」必須活化，「留給台東縣民沒有太多選擇」，垃圾處理有一定時間壓力、也要考量縣府財務狀況，綜合考量下傾向啟用焚化廠。

美麗灣案 饒：希望業者能繼續營運

至於美麗灣部分，廠商目前提出終止合約仲裁，並要求十二億多元的損害賠償。

異議人士對於撤銷美麗灣建照、使照的訴訟被最高法院駁回，也就是建照、使照仍然有效，只要再通過環評即可營運，仍有繼續執行的可能，在地民眾也多支持開發案，未來還是希望業者能繼續營運。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/