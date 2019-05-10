〈南部〉屏東公幼超搶手 逾半數抽籤

2019-05-10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣百餘所國小附設幼兒園本週受理入學登記，登記人數超過招生名額的學校逾半數，以屏東市居多，昨天同步在各校公開抽籤，現場幾家歡樂幾家愁；歷年來都很搶手的屏東市仁愛國小，今年排到優先入學第五順位就額滿，連抽籤的機會都沒有。

全縣近110所 共58所超額登記

屏東縣國小附設幼兒園約近一百一十所，本月六日至八日登記，每人只能登記一所，登記超過該園招生數，就必須公開抽籤，今年有五十八所超額登記需要抽籤。

屏市仁愛附幼 優先入學就額滿

以屏東市仁愛國小附幼來說，核定招生總人數為一百二十人，扣除直升大班的幼兒七十二人及身心障礙幼兒後，還有四十八個招生名額，依照入學順位排序，五歲十人報名均錄取，四歲有七十六人報名，據簡章規定的優先順位，錄取三十八人，其餘四歲的三十八人與三歲報名的二十二人，只能失望而歸。

縣府建議報名非營利及準公共化幼兒園

侯姓媽媽為四歲小孩登記但未錄取，她表示，私立幼兒園註冊費再加上月費，一學期大約要四萬多元，但公幼一學期總費用才一萬出頭，她家老大已讀私幼，想讓老二改念公幼，無奈沒有排上。

屏東縣教育處副處長楊英雪表示，今年度公幼招生名額為一千七百八十八名，新生登記入園名額為一千九百九十四名幼兒，且主要集中在屏東市，昨天未抽到名額入學的新生，建議可前往非營利幼兒園及準公共化幼兒園報名，目前全縣非營利幼兒園有八所，準公共幼兒園有六十一所，非營利幼兒園五月十三日起登記，抽籤日在五月十六日，準公共化幼兒園收費貼近公幼，均可前往報名。

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