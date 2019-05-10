〈台北都會〉花48億元 北市明年起逐步換成智慧水表

2019-05-10

〔記者郭安家／台北報導〕台北自來水事業處抄表員按鈴進入公寓大樓抄水表的畫面，二○三二年將走入歷史。

北水處昨於議會工作報告指出，北市及新北市新店、中永和及三重區，仍有一六八萬用戶採人工抄表，明年起將分十二年，逐步汰換為智慧水表，粗估最多要花逾四十八億元預算，但也能了解用戶用水，還可及早發現漏水等異常狀況。

分12年汰換 抄水表將走入歷史

北水處指出，相較於傳統水表以機械方式計讀累計用量，智慧水表採數位計量，且水表度數直接傳送、無需人工抄表，不打擾用戶；用戶可透過手機或電腦查詢即時用水量，有效了解與管理用水；此外，也可主動偵測疑似漏水等異常狀況，並可設定警訊通知，以免異常現象持續發生。智慧水表本體已內含電池，於有效使用年限之內供電無虞。

北水處估算傳統水表一個價格約八百元，智慧水表約一千八百元，若加上數位建置及傳輸，智慧水表成本約三千元，預估汰換經費高達四十八億元；北水處估算每年需三．五億元經費換水表，該計畫已獲台北市長柯文哲支持。

一個成本3千 每年需3.5億換表

北水處長陳錦祥說，目前北市有三千三百個智慧水表用戶，包括新建公共住宅戶，水表全由北水處自行安裝建置，傳輸則與中華電信合作；由於抄水表一直被認為擾民或侵犯隱私，因此已規劃逐年汰換，未來將採分區招標。

今年先開放60戶 做為實驗場域

陳錦祥說，全台有四家水表業者，但符合中央標準局規格的水表廠商有兩家；今年先開放六十戶做為民間業者的實驗場域，由電信業者與水表業者合作競標，評選出最優廠商。明年起將由北水處編列預算一億元，讓五萬戶優先汰換，至二○三二年雙北地區一六八萬北水處用戶全數汰換成智慧水表。

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