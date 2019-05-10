〈北部〉桃園自在遊 跨國7網紅助行銷

2019-05-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局推廣桃園觀光，三年前首創線上旅遊服務平台「桃園自在遊」，由官方與民間合作，結合桃園各季節不同的節慶觀光活動與各區特色景點，推出逾一四○條小旅行，已累積超過六千六百位民眾報名參加，觀旅局再找來七位國內外網紅合作，希望吸引更多海外遊客到桃園旅行。

市長鄭文燦昨天出席桃園自在遊「百萬網紅挺桃園」記者會表示，桃園擁有多元文化、豐富美食，以及許多私房景點值得遊客探索。今年為了拓展海外市場，「桃園自在遊」平台首度與七位國內外擁有百萬粉絲的網紅合作，並在其他國家上架旅程商品，盼藉此提高桃園能見度，拓展觀光市場。

觀旅局長楊勝評表示，桃園自在遊結合在地觀光資源及社區達人專業導覽，滿足不同的旅遊需求，並帶領大家探索桃園特色景點，今年邀請台灣「冒牌生」、日本「Mana&Zuzu」、韓國「太咪與阿載」、港澳「Sapanso」及中國「金門大玩咖」等知名網紅，親自體驗「桃園自在遊」小旅行，盼透過網紅在海外的高人氣，向國際推廣桃園的旅遊魅力。

楊勝評表示，國外旅客今年首度能透過中國飛豬旅遊電商網站、易飛網EZFLY Japan海外旅遊平台等管道，購買桃園自在遊的旅程商品，觀旅局也將於廿一日至廿三日，帶領十七家在地旅遊業者，前往日本東京舉行推介會、晴空塔快閃、交流晚宴等活動，邀請日本旅客到訪桃園，親身體驗桃園美好。

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