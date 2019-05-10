〈北部〉偷排硝酸鹽廢液 桃市府嚴查再處理業者

2019-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕台中火力發電廠因放流水中硝酸鹽超標，被台中市政府環保局罰款兩千萬元，成為全台矚目環保事件；市議員黃景熙昨天在質詢時也爆料，桃園市是全國硝酸鹽廢液再處理的重要基地，約占全國總量的四分之三，由於部分再處理機構缺乏完善能力，經常將廢水直接排入污水處理廠，導致污水廠放流水長期硝酸鹽超標，嚴重影響河川、海洋，也對人體健康造成重大威脅；市府環保局回應，將花一個月針對桃園市境內廿三家處理廢液機構徹底盤查，檢視其製程處理能力，以及廢水收受量、流向。

污水廠放流水 硝酸鹽長期超標

黃景熙表示，硝酸鹽廢液主要來自半導體、太陽能工廠，全國每月約產生兩千噸，送到桃園處理的約有一千五百多噸，這些再處理機構大多位於工業區，處理後的污水同樣透過納管進入工業區污水廠後放流，目前硝酸鹽放流標準為五十PPM，納管工廠排入污水廠則要求一百PPM，由於再處理機構大多缺乏完善處理能力，只將廢液中的氫氟酸取出，超標的硝酸鹽則是違規排入污水廠，導致污水廠放流水硝酸鹽含量長期偏高，過去市府位於觀音區的桃園科技園區，就曾經因放流水硝酸鹽問題被罰款四九○萬元，如今市府未嚴加取締，再處理機構又出現違規排放情形。

環局：不排除撤銷代處理許可

市長鄭文燦表示，市府會採取源頭管理方式，如違規排放情形嚴重，可停止收受其廢水排入污水處理廠；環保局表示，將利用一個月時間，完成轄內處理硝酸機構盤查工作，檢視其製程處理能力與流向，如有流向不明或收受量明顯超過可處理量，將輔導業者裝設廢液處理設備，未完成改善者，不排除撤銷其代處理項目許可。

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