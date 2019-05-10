〈中部〉楊育峻教跆拳 助中寮孩子翻轉人生

2019-05-10

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕為中寮弱勢孩子十年不退！南投縣跆拳道教練楊育峻到中寮鄉教跆拳道，很多學生來自弱勢家庭，他曾白天工作養活自己，晚上到中寮教跆拳道長達五年，教出兩名全中運金牌學生，其中田孟慈今年還二連霸，楊育峻說，田孟慈踢出獎牌拿到獎金，對中寮的孩子是一個激勵，知道可以靠努力翻轉命運。

南投縣中寮鄉人口僅一萬四千多人，人口外流和老化問題嚴重，隔代教養或弱勢家庭的孩子不少，楊育峻十年前到中寮國中社團教跆拳，也在永平老街開設道館，但學生家境普遍不好，有的學費根本繳不出來，但他把教跆拳當成是責任。

今年全中運國中組跆拳道六十三到六十八公斤級二連霸，再次拿金牌的田孟慈，幼兒園大班就跟著哥哥和楊育峻學跆拳道，至今仍天天到道館，除練習外，主要是當助教，協助教練帶學弟妹。

田孟慈前年也在世界少年跆拳道錦標賽獲得銅牌，並順利考上台中市立大里高中體育班，偏鄉的孩子靠跆拳道翻轉人生，鼓勵了道館其他來自弱勢家庭的小孩。

楊育峻說，自己十年來不曾想過退出中寮鄉，就是希望來學跆拳道的孩子知道，教練都沒有放棄他們，他們更不能放棄自己。

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