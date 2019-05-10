〈中部〉7旬爺代父母職 孫女貼心回報

2019-05-10

〔記者王善嬿、林宜樟、廖淑玲／綜合報導〕嘉義縣朴子市七十一歲老農戴明世，兒子入獄服刑，他一肩挑起扶養孫女「瑄瑄」責任，十年來「爺代母職」無怨無悔，他為了陪伴孫女讀書做好榜樣，還學烹飪、考取中餐丙級證照，更獲得嘉義家扶中心表揚自強家庭殊榮，母親節前夕，家扶中心昨送蛋糕到戴家，感謝戴爺爺對家庭的無私付出。

考取中餐丙級證照做好榜樣

戴明世的兒子與媳婦離婚，當年兒子因吸毒、家暴等案入獄服刑，留下七個月大孫女無人照顧，因妻子罹患精神疾病，他與女兒分工，由女兒照顧妻子，他則與瑄瑄相依為命，一轉眼已十年，瑄瑄目前就讀國小四年級。

面對家庭逆境，旁人問起時，戴明世總是樂觀地笑著說：「一枝草，一點露！」他深信天無絕人之路，只要努力，一定有美好的未來，而且還有瑄瑄要扶養，絕不能自怨自艾。

10歲孫女品學兼優 爺累幫按摩

戴明世去年以身作則，報名家扶中心舉辦的家長生涯發展方案，在為期一年的烹飪課程從不缺席，結業後順利考取中餐丙級執照；懂事的瑄瑄品學兼優，會幫做家事，還會煎荷包蛋幫爺爺加菜，爺爺喊累還幫按摩，讓爺爺很窩心。

昨天，家扶中心扶幼主委黃國芳與社工督導吳麗華陪伴戴明世及瑄瑄切下母親節蛋糕，慰勞戴明世「爺代母職」辛勞，瑄瑄說：「謝謝爺爺照顧，希望將來當法官主持正義，也能扶養爺爺，讓爺爺過好日子。」

嘉縣弘德工商昨也舉辦母親節感恩活動，由學生為母親奉茶、洗腳；嘉義看守所則由女收容人演出海草舞，國際崇她嘉義社、星世代樂團到場表演，撫慰收容人對母親的思念。

虎尾LV「茄芷袋」 贈模範媽

虎尾鎮公所今年的模範母親禮物很不一樣，鎮長丁學忠請人精心設計虎尾LV「茄芷袋」昨天亮相，有網友在公所粉絲專頁留言，「表達一份代代（袋袋）相傳的母愛，不華麗卻很實在」。

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