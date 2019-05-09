〈台北都會〉22年新高 北市康乃馨批發價每把破百元

2019-05-09

〔記者蔡思培／台北報導〕母親節即將到來，不少人買「康乃馨」送家人。農產品批發市場交易行情站指出，今年母親節前康乃馨一把（十枝）拍賣批發價格達到一百一十二．一元，創下廿二年來同期新高，台北市花卉產銷公司表示，因種植面積減少與氣候影響，產量減少，以致價格上漲，但買氣並未受影響。

受到種植面積減少、氣候影響

台北花卉公司企劃室主任林宏彥表示，單枝康乃馨昨日拍賣批發價格落在十到十三元，但去年同期價格只有二到三元。康乃馨今年跟去年同期價格落差大，是因為去年價格真的太差，加上受到種植面積減少、環境氣候變化影響、今年康乃馨到貨量減少，才讓康乃馨價格上漲。

林宏彥也說，有些媒體以康乃馨價格質疑花變貴，但這樣的價格對農民而言並不算暴利。農民需要花四、五個月的時間栽種，還要進行噴藥、施肥、採收等作業，才能種出好花，且康乃馨也只有母親節這幾天能賣而已。

切花價格易有落差 盆花較穩定

台北花木批發市場表示，康乃馨可分成切花與盆花，前者已經被剪下、可做成捧花、花束，後者則是帶土帶根直接放在花盆裡。康乃馨切花因為節慶需求、壽命較短、較可能被炒作，價格也容易有落差。相較之下，盆花的價格較穩定，今年與去年都差不多。

價格較高 買氣未受影響

儘管今年康乃馨切花價格較高，但是花店買氣未受影響，內湖「鮮花批發」業者表示，今年康乃馨量變少、價格稍高，仍有不少民眾購買康乃馨，且母親節快到了，很多里長、社區都有送康乃馨的需要。

網路花店「花道家」也透露，今年康乃馨買氣、銷量與去年差不多，會買的民眾還是會買。而且正值有選舉活動，有些候選人、政治人物都會購買康乃馨送給選民。

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