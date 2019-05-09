〈台北都會〉大台北都會公園滑草場 7月完工

2019-05-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年改善河濱公園環境，位於二重疏洪道、面積廣達四二四公頃的大台北都會公園，將闢設高七米、寬四十米的滑草場，預計七月完工，搭配火紅的特色遊戲場「幸運草地景溜滑梯」，成為熱門的免費親子景點。

高7米、寬40米 工程費700萬元

高灘地工程管理處長謝俊隆表示，大台北都會公園佔地廣闊，相當於十六座大安森林公園，是新北市最大的活動展場，交通便利，鄰近機場捷運三重站及台北捷運三重站，市府鼓勵民間業者申辦大型活動，最大容量約五萬人。

高灘處指出，新設的滑草場坐落於中山橋與機捷A2站的中間，沿著堤防斜坡闢建高七米、面寬四十米的滑草道，鋪設人工草皮，總面積約一千七百平方公尺，工程費七百萬元，背景為藍色，打造瀑布的意象，與大台北都會公園的綠地相互映襯，並設置洗手台與休息區等，是新北各河濱公園的第一座滑草場。

好好玩 還有幸運草地景溜滑梯

謝俊隆說，市府每年在河濱公園規劃四季活動，四月是板橋蝴蝶公園的地景藝術節，設置花海與夜間光雕；七月舉行新莊新月水道節，打造全台最高的滑水道；十月舉辦八里沙雕藝術節；十二月是三重鴨鴨地景藝術節，春夏秋冬各有看頭。

在設施方面，市府打造智能河濱公園，相關的停車場採智慧化管理，提升安全與便利性，並建置園區積淹水影像辨識系統，即時掌握水情資訊，自行車租借服務智慧化，並使用智慧節能燈具，掌握用電尖峰時刻，自動控制降低人力管理成本。

新北市長侯友宜昨天在市政會議表示，板橋江翠蝴蝶公園的地景藝術節深受民眾喜愛，未來相關單位要多多利用高灘地舉辦活動，並與農業局、觀光旅遊局合作，創造觀光休閒新亮點，吸引更多民眾到河濱公園遊憩。

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