〈台北都會〉電動代步車視同行人 要「靠邊走」！

2019-05-09

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市交通裁決處指出，路上常見「醫療電動代步車」趴趴走，在交通法規上，「醫療電動代步車」並不是車，在路上使用時視同行人，必須遵守行人交通規則緊靠路邊，以免衍生交通肇事責任。

行駛路中央 致騎士摔傷判拘役

裁決處副處長林碧芬指出，吳姓男子日前乘坐醫療電動代步車，行駛在道路中央，後方機車超車時，機車的把手不慎勾扯到醫療電動代步車的頂篷帆布，導致機車騎士摔倒造成多處骨折，憤而提告。

在訴訟過程中，吳男聲稱是機車的車速過快才自摔，但法官認為，醫療電動代步車是醫療輔助器材，在道路上應遵守行人交通規則，緊靠路邊並不得阻礙交通，法官認定是醫療電動代步車行駛在道路中央，才導致機車騎士摔傷，吳男被依過失傷害罪判處拘役二十日。

包商施工疏失 交通局究責

另外，新北市府交通局委外的包商，日前辦理中和區景平路與成功路口的交通號誌工程，事後竟忘了將「機車左轉專用號誌」指示牌重新掛回，造成一名機車騎士在路口時直接左轉而發生車禍，因此顱內出血；市議員張維倩昨天質詢此事，交通局長鍾鳴時表示會追究包商的責任疏失，已派員探視受害人、道歉。

張維倩批評市府的工程監督不周，導致無辜騎士誤判號誌才發生車禍，包商直到車禍後第四天後才裝回號誌，她要求懲處失職人員及包商，並協助受害人請求國家賠償。

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