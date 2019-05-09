〈中部〉《台中》捷運綠線 可望明年底全線通車

2019-05-09

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕八日視察台中捷運綠線工程，並了解終點台中高鐵站三鐵共構轉乘設施。盧表示，順利的話，可在明年底以前全線營運通車。

盧秀燕昨天在交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈陪同下，從捷運北屯總站（G0）搭乘電聯車視察捷運沿線，並在台中高鐵站（G17）下車，台北市政府捷運工程局也全程解說。

台中捷運綠線全長十六．七一公里，共設置十八個車站，除終點台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道，方便民眾轉乘。目前捷運總進度達八十三．五三％，土建工程已近尾聲，機電工程也進入全線測試。

盧秀燕受訪時表示，台中捷運綠線爭取了廿年，蓋了十年，經費近五百億元，昨天看起來進度都吻合，順利的話，可以在明年底以前全線營運通車，現在加緊腳步做最後的營運準備工作。

至於捷運車站進度，盧秀燕說，目前第一階段目標要先達成全線營運通車，十八個站在明年底全線營運通車時，一定要能使用；另外，捷運站聯合開發工作也會陸續進行。

交通局指出，捷運綠線共有G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2、G11七處土地開發共構出入口，其中， G5、G6、G11已完成捷運所需空間的結構體施築，其餘各站也將於今年八月底前完成，並同步進行裝修、水電環控及景觀等作業，土地開發共構出入口預計明年中全數完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/