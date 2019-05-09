〈中部〉《台中》急救巨峰葡萄 果農忙剪「石葡萄」

2019-05-09

〔記者歐素美／台中報導〕今年三月鋒面降雨，造成台中市巨峰葡萄花穗授粉不良，市府農業局估計約減產三成，農委會公告現金救助，不只葡萄，受到暖冬、乾旱等影響，台中市水果慘兮兮，荔枝、龍眼、高接梨、桃子及溫帶梨、蘋果、水蜜桃，今年都只開花不結果，受災嚴重，農委會皆列入現金救助。

農業局表示，今年三月鋒面降雨，造成台中市巨峰葡萄花冠脫落及花藥開裂，導致花穗授粉不良，葡萄果串因果粒大小不一，不整齊，有的果粒並沒有子，長得又圓又小，農友稱為「石葡萄」，許多農友最近都忙著剪除「石葡萄」，以利好的果粒生長。

六區產區產量減少三成

農業局指出，今年巨峰葡萄受災地區以豐原、東勢、后里、新社、石岡及外埔六區為主，面積約二○六公頃，產量減少約三成，農委會已公告現金救助，農友可於五月十六日前向區公所申請，每公頃九萬元。

石葡萄果小無子 賣相差

葡萄果農彭文欽說，「石葡萄」果小無子，反而更甜更好吃，但農友銷售到行口，因賣相不佳，無法賣出好價錢，最近都忙著剪除，以利其他好的果粒生長，其因採用宅配直銷方式，只要向消費者說明，其實影響不大。

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