〈中部〉苦練空手道 石冠鴻全中運奪銀

2019-05-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池國中二年級學生石冠鴻，上月底參加全中運空手道比賽，勇奪第二名佳績，石冠鴻在國一才接觸空手道，卻因訓練太辛苦，多次退出，在校方不斷鼓勵引導下，才重回訓練，並與師長約定奪牌，終於在全中運綻放光芒，不僅師長欣慰，家長也感到驕傲。

石冠鴻說，當初練空手道是興趣，但練習真的太累了，受不了才會經常退出，平時則是喜歡跟同學玩，但因沒有拿捏好同儕間的分寸，常讓師長頭痛，失去目標的他曾不斷逃避，卻讓內心更加空虛，幸好老師、教練沒有放棄，他也在空手道找回自我。

該校學務主任楊秉修說，石冠鴻很有天分，但若出現調皮搗蛋，他就會不厭其煩地引導，石冠鴻也受不了自己經常挨罵，和他約定要好好練空手道，爭取獎牌證明自己，果然石冠鴻沒放棄，堅持苦練而如願奪牌。

魚中校長簡靜儀表示，全中運銀牌的成績，對於偏校而言相當不簡單，未來可直升南投縣旭光高中，朝空手道選手發展，相信將成為他翻轉命運的重要契機。

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