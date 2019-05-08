〈南部〉蘇揆赴澎送紅包 海淡廠、新台華輪各加碼五億

2019-05-08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長蘇貞昌昨日赴澎湖視察，送給澎湖二個大禮，包括補助五億元增建六千噸海淡廠、加碼新台華輪五億元，他並重砲抨擊國民黨近來頻頻推自經區是害台灣，恐將讓台灣深陷美中貿易戰，成為受害者。

蘇貞昌昨由立委楊曜、陳雪生及縣長賴峰偉等人陪同，首站前往馬公四千噸第二海淡廠，宣布補助五億元增建六千噸海淡廠；另針對楊曜提出增加補助五億元，讓原本僅有十八億元遲遲無法建造的新台華輪案盡快落實，蘇也當場允諾，隨後蘇等人轉往澎湖海洋生物研究中心，參觀台灣首座海龜傷病龜收容中心。

針對國民黨力推自由經濟示範區，蘇貞昌表示，現在美中經濟貿易戰持續升溫，川普總統宣布對中國二千億美元的商品課稅增加到廿五％，如果讓中國的各種製品經台灣一轉，中國製變成台灣製出去，美國可能對台灣嚴格課稅，台灣真的受不了。

另一方面，台商大量回到台灣，光這幾個月投資已經破二千億，且外資持續加碼，台灣在全世界自由貿易度評比已是前十名，台灣的超級創新與美國、德國、瑞士同列世界前四名，所以台灣已經是自由貿易度最高的國家，不該在這時去推自由經濟區，讓中國農產品沒有把關進來，中國製變成台灣製，那就非常糟糕；國民黨這時推自經區不但不對，對台灣也很不好。

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