〈南部〉韓國瑜民調輸蔡英文、賴清德 綠營議員︰高雄市民表達憤怒

2019-05-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕韓國瑜民調創新低，民進黨議員林智鴻表示，證實韓國瑜草包形象被公認，市民不滿「落跑」市長，用民調表達憤怒；國民黨議員李雅靜緩頰說，不到最後還不知道鹿死誰手，請外界不要唱衰高雄。

《美麗島電子報》高雄民調顯示，韓國瑜輸給蔡英文、賴清德，若韓賴對決，高雄市民四十四％支持賴、卅九．九％挺韓；若韓蔡互尬，市民四十二．五％支持蔡、卅九．五％投韓，韓國瑜民調創新低。

林智鴻︰草包形象被公認 還想選總統

林智鴻表示，韓國瑜市長未做好，卻把高市當跳板，想要選總統，又不願意辭職參選，根本把高市當備胎，市民憤怒他對市政不了解，提出口號治市，還想選總統，變成口號治國，市民被騙感到憤怒，用民調打低分數，不希望全國人民也被騙。

林智鴻點出韓國瑜草包形象被大家公認，一連串用口號選市長，如競選喊要高雄發大財，卻答不出如何發大財，對自經區政策也頻跳針，只會喊高雄發大財，均飽受社會批評，成為韓流退燒最大原因。

藍議員︰是給國民黨一個警惕

李雅靜則緩頰表示，韓國瑜這次民調輸給蔡、賴，可能因在議會答詢自經區不清楚，是給國民黨一個警惕，但民調本來就會高低起伏，且民調相近在誤差範圍內，不到最後還不知道鹿死誰手。

她指出，自經區受限中央法令未通過，究竟鬆綁哪些物流仍不明，市府先做招商，但在綁手綁腳情況下，市府擔心太早曝光，最後會破局。她以台積電招商為例，高雄有熱能、高雄港等優勢，最後卻被台南搶走商機，自經區應避免事件重演。

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