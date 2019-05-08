〈北部〉長者K歌還能玩Wii 竹市行動歡唱車上路

2019-05-08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府打造全新的「行動歡唱車」，要前進大街小巷逐一走訪各里，為社區長輩爺奶提供行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費咖啡與養生熱飲、角色扮演、健康保健知識、社福宣導等六大服務，即日起透過預約即可前進各里。市長林智堅表示，新竹市對五萬一千名長者提供全方位的照顧與福利，盼透過歡唱車服務，讓長者不只可以唱歌、玩遊戲，還有cosplay角色扮演服裝，讓幸福上車，帶給一二二里的長者更多歡笑。

林智堅表示，竹市四年來向中央爭取超過一百二十億元預算做建設，把省下的經費投入對長輩的照顧與福利；今年特別打造行動歡唱車2.0，要深入鄰里與關懷據點服務長輩，全方位的配備可以唱歌、玩遊戲機刺激感官，車內還配有咖啡機與角色扮演服裝，讓大家可以一起聯絡感情，共度愉快的時光。

社會處長李季縈表示，市府結合民間團體的力量，委託社團法人台灣志工盟協會老玩客團隊辦理行動歡唱車巡迴服務推展走動、多元、全人之老人文康福利服務，透過嶄新的服務、規劃與齊全的影音設備，要帶給竹市長輩耳目一新的感受。

李季縈說，行動歡唱車不僅載著歌唱設備、互動遊戲、茶飲，更是載著滿滿的歡樂及幸福到每一角落，讓長輩生活在新竹市更加健康及愉悅，成為微笑新竹的一份子；歡迎申請使用行動歡唱車，電話03-5352657社會處社會救助與老人福利科，黃社工師。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/