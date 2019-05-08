〈北部〉《桃園》清理海底垃圾 環保潛水隊6月15日成軍

2019-05-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為減少海洋垃圾，市府環境保護局成立海岸巡護隊清除海灘垃圾，也成立海洋環保艦隊清除海漂垃圾，唯獨海底垃圾並無清除機制，為此，環保局規劃成立「環保潛水隊」，培訓「海底清道夫」清除海底垃圾。環保局表示，已從公部門招募首批廿名隊員完成受訓，將於六月十五日「世界海洋日」成軍，當日首度下水試清理。

海底清道夫 公部門募20人受訓

環保局說，從公部門招募廿人接受訓練後，均已取得潛水專業證照，成為首批環保潛水隊員，首批訓練屬拋磚引玉性質，因此不收取費用，但若退出隊伍，將會扣三千五百元保證金。

補助訓練費 下半年再招80民眾

環保局下半年將擴大招募八十名對海洋有熱情的民眾，組成四個環保潛水隊投入海底垃圾清除工作。考量安全，訓練過程均聘請具有國際潛水證照專業教練及合法場域進行潛水授課，透過學科、平靜水域課程及海洋實習課程等訓練，讓學員能經過考試通過取得潛水證照而成為海底清道夫，市府會負擔部分訓練費用。

未來隨環保艦隊出航 下海作業

環保局說，海岸垃圾多以塑膠、瓶蓋、保麗龍為主，而看不見的海底垃圾則以廢鐵、輪胎及金屬類居多，目前有桃園區漁會組成「竹圍環保艦隊」及中壢區漁會組成「永安環保艦隊」，共四十一艘船，在北桃園及南桃園海域執行垃圾分類、資源回收及維護港口環境等工作，未來環保潛水隊會與環保艦隊隨船出海，透過水下作業清理海底垃圾。

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