〈北部〉新竹版春遊專案 6月底每房補助500元

2019-05-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府今年二月推出「來去新竹住一晚」暖冬旅遊補助獲回響，配合觀光局春遊專案，竹市也推出專屬補助，只要是台灣國籍自由行旅客即日起到六月卅日，週日到週四到配合的四十五家飯店住宿，就能享有每房五百元補助，還可獲在地好禮組合、免費水上活動體驗等優惠，邀請民眾來新竹作客。

與45飯店業者合作 入住獲在地好禮

新竹市長林智堅說，五月到六月，市府也會舉辦東門市場辦桌、舊城好食祭、青草湖SUP水上嘉年華、新竹漁港端午龍舟、港南運河親子運動日等五大精彩活動，適合全家大小共遊，好吃好玩還有好康可拿。

此次市府推出「來去新竹住一晚春遊版」好禮相送活動，和四十五家飯店業者合作，入住就有機會獲在地伴手禮，像新福源花生醬、源珍醬油、阿忠冰店鳳梨果醬、竹節造型玻璃杯等嚴選伴手禮，自由行旅客憑住宿證明，還可享每房兩名免費體驗青草湖立式划槳SUP或天鵝船，邀請全國民眾來新竹玩，見證新竹市的改變。

規劃5大春遊行程 港南運河月底啟用

林智堅說，今年春遊促銷行程，市府也推出五大春遊活動，十八日是東門市場辦桌，除有舊城導覽，還邀請搖滾樂團隨性樂團、怕胖團、美秀集團，邀民眾體驗傳統呷桌文化；六月二日及七日則是端午嘉年華，市民除可划龍舟競賽搶獎金，還有好吃好逛的端午市集。

此外，港南運河從興建到現在廿年未啟用，他上任後，投入八千萬元整頓，港南運河五月底啟用，六月十六日將舉辦「港南運河親子運動日」，有兒童滑步車比賽，邀請爸媽來參加；六月廿三日有青草湖SUP水上嘉年華，可體驗立式划槳SUP，還有百人SUP水上瑜伽、演唱會等活動；六月下旬還有新竹舊城好食祭，品嘗舊城區米粉貢丸等傳統美食，歡迎大家春遊來竹市，體驗舊城美食與美麗的水上風光。

市府城銷處表示，此次春遊好禮加碼活動，市府推出四千五百組限量迎賓好禮，入住櫃檯就能領取，送完為止。除自由行旅客，團體客只要參與兩天一夜以上行程，就可機會獲補助每人每日五百元，可洽專線：0963-086-776。

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