〈北部〉林口A8轉運站簽約 3年內完工

2019-05-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕林口長庚醫院周邊有八十多條公車路線行駛，衍生許多交通問題，配合機場捷運通車，交通局規劃在機捷A8長庚醫院站旁一處約一．八公頃土地作為轉運站，並以ＢＯＴ委外興建，經招標由林口長庚醫院取得最優申請人資格，雙方昨在市府舉行簽約儀式，轉運站將投入八．八億元，預計十一月動工，三年內完工啟用。

投入8.8億元 預計11月動工

簽約儀式在市府會議室舉行，由市長鄭文燦、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧代表雙方簽約，未來A8轉運站由長庚負責興建，並取得卅五年許可年限（興建期三年＋營運期卅二年），基地距機捷A8長庚醫院站約三百公尺，規劃興建地下一層、地上四層建築物，一樓為十九席轉運站月台，四樓為國際會議中心，地下一樓及二至四樓為停車場，可提供汽車停車位五二八格、機車停車位四○九格，本月起會陸續辦理土地點交及興建計畫書審查作業。

至少38條公車路線將進駐

鄭文燦指出，A8轉運站完工後可串連機場捷運、國道客運路線及市區公車，目前規劃優先引進長途客運、以醫院為端點公車路線，預計容納至少卅八條公車路線進駐，成為長庚醫院周邊最大的交通節點，另轉運站四樓設置國際會議中心，長庚將回饋六○五坪空間給市府使用，將規劃警政或青創基地。

王瑞慧表示，龜山地區人口大幅成長，加上機捷通車帶來的人潮，醫院周邊交通壅塞情況更加嚴重，醫院周邊的八十多條公車路線，多為路邊停靠上下車，容易阻礙主要幹道車流，希望A8轉運站完工啟用後，能改善醫院周邊交通混亂的情況，提供民眾更安全、舒適的候車環境，而轉運站四樓規劃的國際會議中心可容納近一千人，將是舉辦國際性活動的新選擇。

配合興建工程 另設臨時停車場

鄭文燦說，市府另已投入三．九億元經費推動「長庚新驛站亮點工程」，預計明年完工，將可改善長庚醫院周邊道路品質及人行環境，而配合A8轉運站興建工程，市府也規劃設置臨時停車場，滿足市民停車需求，另方面也規劃增加大坪頂地區YouBike租賃站的數量，並研議在大坪頂地區推動U-motor示範計畫，方便市民以更綠色、更人本方式，完成通勤的最後一哩路。

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