〈中部〉（彰化）送煞、送肉粽6天3場 專家︰此風不可長

2019-05-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕民間喪家為處理親人上吊自殺或喝農藥輕生，採取「送肉粽」、「送煞」等傳統科儀，但彰化縣在五月第一週接連舉辦三場，有民俗專家認為此風不可長，也提醒民眾不能以輕浮、看熱鬧的心情來參與。

今年三月底，彰化縣接連兩天舉辦三場「送肉粽」儀式，而到了五月份第一週，就又有一場「送煞」、兩場「送肉粽」儀式，其中五月三日鹿港鎮一戶喪家替久病厭世喝農藥自殺的九十多歲阿嬤舉辦「送煞」科儀；五月五日又有福興鄉喪家為一名五十多歲男子上吊自殺辦「送肉粽」，今天八日和美鎮南佃里喪家，將為一名六十多歲、上吊自殺的男子「送肉粽」。

廖大乙︰傳統科儀低調 不應過度渲染

接踵而來的民間傳統習俗科儀引發網路熱議，有民眾在臉書留言說，「端午節都還沒來，就要『送肉粽』好奇怪喔！感覺都快變成彰化縣的『特產』…」對此，民俗專家廖大乙說，這是部分宗教的傳統習俗，基督教就無此儀式，古早傳統科儀進行一向相當低調，不會讓太多人知道，演變至今卻成了網路直播，甚至是熱門話題。

廖大乙表示，若要延續傳統科儀就應低調行事，不應過度渲染，不論是「送煞」或「送肉粽」儀式，從死亡發生地一路送到出海口，進行過程中，民眾若剛好身體狀況欠安或運氣差、磁場弱，會很容易被無形的東西煞到，人一旦被沖煞到，有些會身體狀況變差，有些會精神錯亂，所以儀式過程中可以迴避就要迴避，尤其今年生肖屬豬、屬蛇的人，千萬不能鐵齒，絕對要迴避，更不能去現場看熱鬧，以免惹來麻煩。

彰化縣徐姓殯葬業者說，傳統科儀一向都是求心安，包括往生者家人和安定地方的民心，其實，民間另有流傳祭草人儀式，也算「送煞」習俗之一，一場「送煞」儀式收費三千六百元到一萬二千元間，「送肉粽」儀式由法師對抗冤死者等陰間兇神惡煞，儀式繁瑣，全程一場收費動輒十多萬元。

民俗專家蒲慶峰指出，傳統科儀目的是送走往生者的怨氣，並安民心，儀式進行中，不能有輕浮看熱鬧的心情參與。

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