〈南部〉20年終圓夢 台東寶桑國中活動中心動土

2019-05-07

〔記者黃明堂／台東報導〕寶桑國中爭取興建社區學生活動中心廿年，經立委劉櫂豪爭取教育部國教署補助三千萬經費，台東縣府自籌一千三百萬，總算昨天動土，預計明年初可完成。

縣長饒慶鈴與劉櫂豪、縣議員王文怡、黃治維、校長洪榮威等人共同持鏟動土。饒慶鈴說，寶桑國中爭取活動中心，「懷胎」了廿年，總算在原新生里長的黃治維向立委劉櫂豪爭取，及很多人以共同努下圓夢。

劉櫂豪爭取教育部補助3000萬經費

劉櫂豪表示，寶桑國中缺乏室內活動中心，遇到氣候狀況不佳，就無法正常進行戶外休閒及教學活動，舉辦大型集會或科學活動時，也常需租借校外場地。國教署原本以原則不補助硬體為由拒絕，但他要求破例，總算在核定補助三千萬元。

結合社區多功能使用 明年初完成

縣府說，活動中心結合社區及學生多功能使用，設置舞台、辦公室、設備器材室、儲藏室、綜合球場及看台，空間寬敞，工期預計九個月。

縣府表示，另在東海國中興建風雨操場，日前發包，盼未來提供師生完善的學習場域，營造社區更健全的生活環境，學生們能夠認真努力的學習。

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