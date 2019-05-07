〈南部〉屏東濕穀價跌破9元 農糧署籲別搶割

2019-05-07

〔記者李立法／屏東報導〕今年屏東一期稻濕穀開盤價跌破十元，農委會隨即啟動各項保價機制，但難阻穀價跌勢，每台斤濕穀已跌破九元，昨天每台斤僅剩八點三元；農糧署認為，稻農遇雨搶割的習慣若不改變，穀賤傷農的問題難解。

面臨8元保衛戰 啟動保價機制

今年四月濕穀開盤價九點二元，比去年十點四元少了一點二元，創歷年新低價，農糧署市調後認為，因近年來一期稻普遍豐收，糧商庫存增加來不及消化，使得今年新穀買氣疲弱，導致穀價下跌；農委會隨即啟動相關保價機制，包括增加公糧收購數量、輔導糧商加強海外行銷、調節國內稻米流通數量等。

但連日來屏東濕穀價格仍持續下跌，正面臨八元保衛戰；農糧署南區分署長姚志旺認為，穀價下跌與農民遇雨搶割有直接關係，稻穀含水量偏高無法繳交公糧，轉賣給糧商，因烘稻成本增加，濕穀收購價格自然被壓低，請農民別再搶割。

萬丹農會15日後收糧 稻穀較飽滿

萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，萬丹農會每年習慣在五月十五日之後收糧，因為過了這段時間的稻穀成長期充裕比較飽滿，現在政府對災害穀或發芽穀都有救助機制，農民不必搶著收割。

縣府農業處長黃國榮表示，東部稻米已逐漸發展出自有品牌，成功創造收益，反而很少繳交公糧，西部地區許多稻農習慣追求產量，農民經營稻作的觀念應適時調整。

縣議員許展維表示，穀賤傷農的問題每年都發生，政府的補貼措施只能應急，應把「餅」作大，推廣精緻米食文化，才能挽救萎縮的稻米產業。

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