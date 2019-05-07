〈台北都會〉調捷運基金還債 市府延列車年限

2019-05-07

議員批柯顧名聲 列車年限到期不採購

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲屢被議員質疑，調借「救命錢」捷運重置基金「還債」，今年要再借二三○．二億元，送至台北市議會闖關。但議員王浩昨於議會質詢指出，該基金用於汰換捷運設施系統，柯卻為了自己名聲還債；令人訝異的是，文湖線列車二○一六年達廿年年限，台北市政府未以基金採購新車，反而再延長廿年使用，結果使用第廿一年時，北捷近一半異常事故發生在文湖線。

已經達汰換年限 前年文湖線事故最多

王浩指出，捷運車輛使用年限原本為廿年至卅年不等，捷運公司以種種理由延長為四十至五十年，使得車輛汰換時程更久，導致車輛零組件疲勞與磨損。不僅文湖線第一代二五六型車輛，使用年限被延長至二○三六年；文湖線三七○型車輛，原本年限至二○二九年，也被延為二○四九年；淡水信義線三○一型車輛，原本年限二○二七年也再延長廿年。

王浩痛批，過去四年捷運車輛異常，導致延誤五分鐘共四十二件，其中文湖線有十五件；而二○一七年北捷發生最多事故、達十五件，其中有七件發生在文湖線上，而該年正好是文湖線車輛上線行駛第廿一年，超過原始設定的廿年限。但他說，過去四年捷運重置基金用於車輛零件汰換僅十三．五億元，對比北市府調借資金還債，可說是九牛一毛。

市庫會付利息 捷運局︰沒有虧損問題

對此，捷運局長張澤雄回應，重置基金目前剩四三○億元，平均每年進帳四十四億元，沒有虧損問題，捷運公司每年花十至十五億元用於維修、更新，剩餘的錢存在銀行內，若借錢給市庫也會收取利息，且依法不會超過剩餘基金的七十五％；基金如有需要，隨時會將錢調會來，不會影響行車安全。

重要組件會換 捷運局︰整輛車還可用

對於文湖線車輛延長年限，張澤雄說，當時基於營運需求，進行系統優化，車輛重要組件在年限到達時會做更換，不過整輛列車還是可以使用，且只要行車安全組件有更新、維護需求，都可以從重置基金支出。

另一方面，雖然北捷上個月累積運量破一百億人，但王浩也公布二○一五至二○一八年五大乘客受傷車站，包括台北車站一二八件、忠孝復興站六十三件、西門站五十四件、淡水站卅九件及雙連站卅八件；台北捷運公司統計，四年乘客受傷一五六二件，平均每天一人在站內受傷，累積理賠金額達二八二六萬元。

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