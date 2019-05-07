〈北部〉桃園盃三對三籃賽 即起報名

2019-05-07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全國最大、總獎金最高五十萬元，由市府體育局主辦的「第五屆桃園盃全國三對三籃球賽」，即起至六月十三日受理報名，預賽及複賽預計於七月十三、十四及廿日在桃園三民公園及中壢中正公園兩地同時開打，廿一日於中央大學依仁堂籃球館進行總決賽。

報名至6月13日

體育局表示，桃園盃三對三籃球賽免報名費，且報名就送紀念衫等好康，歷屆都吸引逾八千名全台各地的籃球好手，呼籲各界踴躍組隊報名參加。

市長鄭文燦昨出席宣傳記者會表示，三對三籃球賽是以快速得分的攻擊模式，創造高得分的精彩比賽，需要團隊合作及靈活的技巧，是很適合青少年的運動，且已列為二○二○年東京奧運的正式比賽項目，相信多舉辦這樣的比賽，一定會再現籃球熱潮，開幕日將舉辦精彩三分球大賽。

體育局指出，賽事依年齡、性別及職業分十一組，近三年賽事分別吸引二三二一隊、二三二五隊及二二八九隊報名參加。報名資訊與比賽內容，可至「第五屆桃園盃全國三對三籃球賽」官網查詢。

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