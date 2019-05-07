〈中部〉獎勵金加碼奏效 彰縣滅140萬荔枝椿象

2019-05-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了防止荔枝椿象侵害果園，今年彰化縣政府提早啟動荔枝椿象卵片收購，兩個月已收到近十萬片，若以每片十四顆卵孵化成蟲估算，目前已撲殺近一百四十萬隻荔枝椿象。縣府昨天表示，去年荔枝椿象「大軍攻陷」果園的情況應該會消失，但為趁勝追擊，收購期續延兩個月，每片獎勵金更由三元提高到五元，金額再加碼！

加碼至3元 3至4月共收近10萬片

縣府農業處統計，三月、四月共收購九萬三七八三片，彰化市三萬八六三片最多，其次為芬園鄉二萬六六三○片、員林市一萬九三三一片。農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，一開始每片獎勵金只有二元，民眾意願不高，後來加碼到三元，成效立見，農業處與農委會討論後，盼再把成效放大，農委會同意縣府可在不增加防治荔枝椿象計畫年度總經費的條件下，提高獎勵金額度。

獎勵金調高至5元 自5月起再延2個月

獎勵金再由三元調高到五元，農民採摘捕捉意願更高，各地收購情況熱絡，不過也傳出有人「囤貨」等獎勵金提高為五元才繳交。對此，蘇啟懷表示，政策延續且提高獎勵金的消息，是在四月底已收購結束才對外發佈，連公所都不曉得會再加碼續辦，消息五月一日才發佈，不可能有人事先囤積，且卵片沒幾天就會孵化成蟲，根本無法囤積。

防再爆蟲蟲危機 農業處提早防治

蘇啟懷指出，防治荔枝椿象依荔枝椿象生長期不同，年底冬眠，直到隔年春天，每年約二月左右，可用噴藥化學防治殺蟲，到了三、四月龍眼、荔枝開花，就不宜再噴藥，改以空中無人機投入平腹小蜂（荔枝椿象的天敵）生物防治荔枝椿象，同步收購荔枝椿象在果樹葉片產卵的卵片。

有鑑於去年荔枝椿象造成八卦山脈果園「蟲蟲危機」，危害程度讓果農聞「蟲」色變，縣府今年態度轉為積極，提早防治、且依照防治時機點啟動防治作為，從執行二個月即收購近十萬片卵片，預料今年果園蟲害可望降低。

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