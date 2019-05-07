〈中部〉雲林四湖11國小 下學年6校新生數不到5人

2019-05-07

〔記者林國賢／雲林報導〕一○八學年度雲林縣國小新生報到率已達九成，縣府教育處初估全縣恐將再減廿八班，六班以下小校破百校，來到一○二所，其中四湖鄉有六校、超過一半學校新生數不到五人。

全縣比去年少261人 減28班

根據各校回報教育處資料，全縣下學年度戶籍內新生有五三三○人，比去年少二六一人，其中斗六市新生人數有一○八○人最多，最少是東勢鄉只有六十九人。

「患寡也患不均，是偏鄉小校增加主因」 沿海一所小學校長指出，以四湖鄉為例，雖有七十八名新生，但有十一所小學，其中四湖國小有卅一人，佔了新生人數四成，東光、南光、鹿場、明德、建華及內湖等六校，新生人數都不到五人，其中鹿場國小報到率百分百，但只有一名學生，明德國小戶籍新生僅有一人，有二名學生報到。

這名校長指出，雲林少子化與青壯人口外流愈來愈嚴重，部分家長為讓孩子更具競爭力，往往把孩子送到較大學校就讀，小校經營更加困難，教育部除宣示不會裁併小校，應更積極提出相關政策，以免教育資源不均，反而影響孩子競爭力。

6班以下小校破百 共102校

縣府教育處副處長林慧蓉表示，縣內少子化與青壯人口外流，學童人數幾乎年年減少，今年雖然有「龍子、龍女」加持，總人數仍比去年少，今年全縣一百五十三所國小中，有廿二所學校新生人數不到五人，全校班級數六班以下新增林中、吳厝、文興三間國小，共有一○二所。

林慧蓉指出，少子化是難以逆轉趨勢，各校教學形態應該改變，儘量挖掘孩子需求，配合特色教學，讓家長看得到孩子學習成長，或許能夠吸引更多學生就讀；教育處也鼓勵學校推動校園閒置空間活化，例如增加藝文展覽空間，與樂齡中心、社區合作，設立公共幼兒園分班等。

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