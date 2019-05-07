〈中部〉《台中》豐原圓環南路陸橋 5/10起封1個月

2019-05-07

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區圓環南路人行陸橋因使用率低，拆除聲浪不斷，市府最近公告將於五月十日起試封閉一個月，讓民眾熟悉平面通行環境，再做綜合判斷，決定是否拆除陸橋；市府養工處長彭岑凱表示，「還路於民」是全球趨勢，台灣大道等地下道也考慮拆除。但拆除陸橋，地方意見不一，有人支持、有人反對。

位於豐原區中正路、圓環南路的人行陸橋，因影響附近商家發展，加上使用率低，從台中縣時代，地方就一直都有「拆除」聲浪，但遲未進行。

店家：使用率很低 建議儘快拆

附近店家表示，陸橋不只擋住天際線，黃金三角店面也因墩柱擋住，難以出租，經常換手，因陸橋沒什麼人行走，使用率很低，且墩柱妨礙車行視線，建議儘快拆除。

鄰近的瑞穗國小校長尤長亮表示，陸橋對該校的功用及影響不大，全校僅兩、三名學生需行經中正路與圓環南路，但是大部份學生都會改走西安街等其他替代路，避開中正路與圓環南路的大路口。

拆除後 學生得走斑馬線較危險

部分國小學生家長則擔心陸橋拆除後，學生行走斑馬線比較危險，質疑陸橋又沒有壞，為什麼要拆除？浪費公帑；部分民眾則認為，拆除陸橋，走斑馬線更方便，只是往來車多，要多注意，以策安全。

視封橋後狀況 市府決定拆不拆

彭岑凱指出，市府公告執行豐原圓環南路人行陸橋試封閉計畫，希望透過漸進方式，讓民眾熟悉平面通行環境，因還路於民是全球趨勢；豐原圓環南路陸橋將自十日起封閉一個月，民眾改通行平面斑馬線，市府將視試辦結果，再決定是否拆除陸橋。

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