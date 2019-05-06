〈台北都會〉悠遊卡投控公司投資兩公司 大虧4.4億

2019-05-06

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府轉投資的悠遊卡投資控股公司，該公司再投資悠遊卡公司，及擁有三四○萬會員的點鑽整合行銷公司、捷邦管理顧問股份有限公司。豈料，繼悠遊卡控股公司去年投資的群信行動數位科技公司因財務問題解散後，悠遊卡控股公司日前於台北市議會工作報告坦言，投資點鑽去年也虧了三千萬元，而投資捷邦三百萬元則僅賺九萬元，令議員擔心悠遊卡財務陷入虧損。

投資點鑽 虧損3千萬

悠遊卡控股公司持有點鑽公司卅七．○五％股份，主體業務是UUPON紅利點數集點平台，透過刷悠遊卡消費，累積回饋金或在超商、連鎖店折抵，憑悠遊卡七千萬發卡量，該公司從二○一五年至今累計達三四○萬會員。

悠遊卡控股公司日前於議會工作報告，議員汪志冰質疑，悠遊卡控股公司投資的群信行動數位公司經營不善，去年已解散，當初悠遊卡控股公司投資的四．一億元血本無歸；至於點鑽整合行銷的財務也令人擔憂。

投資群信 4.1億血本無歸

悠遊卡控股公司代表說明，公司投資群信行動數位公司十％股份、約四．一億元，早年全力發展TSM（Trusted Service Manager，信託服務管理平台），導致趕不上新科技發展，幾次試圖轉型，始終沒辦法拿到最新科技。

悠遊卡控股公司坦言，點鑽整合行銷公司也一直處於虧損狀態，去年虧三千多萬元；知道議會曾質疑若沒有達到績效不如收掉公司，但其他股東反映該公司有三四○萬會員，相當具有發展價值，有機會將會員轉成收益，決議繼續經營。

至於捷邦管理顧問公司，該公司主要承攬外國軌道公司訓練服務案，悠遊卡控股公司持有六％股份、投資約三百萬元，平均每年都賺錢，去年賺九萬元。

議員︰投資無策略性

汪志冰酸說，投資三百萬只賺九萬元，這CP值是多高？認為悠遊卡控股公司投資沒有策略性，若狀況惡化下去，悠遊卡不僅無法在電子支付市場卡位，還會被新科技淘汰，讓悠遊卡陷入更大虧損。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/