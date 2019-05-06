〈北部〉竹市直達桃機 客運最快年底上路

2019-05-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民期盼已久的「新竹︱桃園國際機場」路線客運，交通部評選結果出爐，日豪客運籌備處獲得此路線路權。市府表示，最快年底就可上路營運，未來民眾將可由新竹市直達桃園機場，旅遊、出差更便利！

半年籌備期 市府爭取優惠票價

市府交通處表示，新竹︱桃園國際機場路線預定籌備期為六個月，籌備期間市府將盡力協助監理所及業者完成籌備，包括新竹轉運站及清大等站點的設立、爭取直達桃機的優惠票價等，希望能符合市民需求。

新竹市長林智堅表示，民意信箱常接到反映新竹市沒有到桃園機場的直達車，出國旅遊或科學園區人員要出差國外，到機場都須搭乘火車、高鐵或客運兩段轉乘，不然就是專人專車接送，轉乘過程攜帶大型行李很不方便。

經市府交通處向交通部爭取「新竹︱桃園國際機場」客運路線，去年底交通部同意公告，廠商投標後經過評選，核定由日豪客運承接此路線，預定最快年底上路營運，新竹民眾往返機場可多一項選擇，出國更方便、經濟。

每小時1班 每天往返各24班次

市府交通處長倪茂榮說，這條路線目前預定每天往返各廿四班次，平均每小時一班，並提供夜間、凌晨班次，各時段出國的旅客都能輕鬆抵達機場，即使是半夜出門的紅眼班機也可選擇搭乘，也會配有無障礙大客車，方便身障民眾出國。

科學園區的科技人說，每年常要出國，有直達機場的客運，對他們說是很棒的訊息，未來出國到機場的交通工具有更多選擇。清大及交大師生說，常出國參加研討會，開車到機場要找停車位，搭計程車又太花錢，學生難以負擔，很期待年底直達客運上路。

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