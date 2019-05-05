〈南部〉韓國瑜唱「讀你」有人鼓掌、有人喊下台

2019-05-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年移師旗津舉行的春天吶喊，昨天進入第二天，門票售出一萬張，高雄市長韓國瑜於晚間九點半抵達現場，演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，台下年輕人有人支持，有人則兩度高喊「下台」。

墾丁春天吶喊二十五年來，今年首度移師高雄旗津，一連三天的活動從前晚登場，卡司陣容包括Hebe田馥甄、林宥嘉、本土饒舌團體玖壹壹等，共有近百組歌手樂團演出。

針對星期五首日活動，網傳人潮稀少？高雄市觀光局長潘恆旭澄清說，照片是活動剛開始時拍攝，其實愈晚人愈多，星期五共賣出兩千多張門票。

前晚有比基尼辣妹喝啤酒喝到不省人事，被另名比基尼辣妹送到高醫救護站，用救護車送到旗津醫院，幸無大礙，一覺到天亮。

昨天高雄陰天，氣候舒爽，旗津春吶一整天售出一萬張門票，下午就有年輕人坐在海灘上欣賞魏如萱等歌手的演出，旗津大街上的攤販也準備更多的進貨量，準備發筆小財。

高雄市長韓國瑜於晚間九點半抵達現場，與多位市議員現場演唱歌手蔡琴的名曲「讀你」，不少年輕人報以掌聲，但也有人兩度高喊「下台」。人氣歌手Hebe田馥甄，則於晚間近十點壓軸登場，掀起全場最高潮。

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