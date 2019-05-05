〈台北都會〉機車練習場 新莊三重將各增一處

2019-05-05

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市的機車數量截至四月底約有二一九萬輛，高居六都之冠，加上二○一六年六月機車路考新制上路，民眾對於機車練習場地有強烈的需求，市議員何淑峰爭取在新莊區大漢溪左岸十九號越堤道周邊空間設置機車練習場；市府表示，將在六月中於新莊區十九號越堤道和三重區淡水河畔龍門陸橋堤外道，各增設一處。

新北市目前共有三處監理站和四處河濱機車練習場，分別是板橋監理站、蘆洲監理所、台北區監理所、永和河濱、二重疏洪道、樹林及浮洲機車路考練習場；何淑峰認為，監理站開放時間有限制，其他四處練習場地都與新莊區有段距離，她爭取利用大漢溪左岸十九號越堤道周邊空間開闢機車練習場。

市府高灘地工程管理處工程施工科長宋明勳表示，新北市的機車使用率高，機車路考練習場經常出現爆滿情況，加上監理站管制越來越嚴格，將在六月中於新莊十九號越堤道和三重區淡水河畔龍門陸橋堤外道，各增設一處練習場。

宋明勳說，已在備工階段，五月中上網招標，若廠商參與意願高，六月初決標後將在十天內開工，預計十月開闢完成。

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