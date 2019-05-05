〈北部〉公館藝術文化節 今客家歌唱大賽

2019-05-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕已經邁入第四年的苗栗縣公館鄉藝術文化節活動，昨天起一連兩天在苗栗特色館登場，千人彩繪昨天率先登場，眾人發揮創意彩繪出專屬五彩繽紛的貓頭鷹筆筒，場面「樂陶陶」；今天則有客家歌唱大賽及聯歡晚會，歡迎大家一同來聽歌、賞陶，遊公館。

彩繪陶瓷 昨千人飆創意

今年活動結合了陶瓷產業及客家元素兩大主題，讓民眾近距離體驗陶藝及客庄文化，感受公館鄉獨特文化之美。因此，活動首日即以「千人彩陶樂」，開放大眾報名參與，透過動手彩繪可愛的陶瓷貓頭鷹筆筒，製作專屬的特色筆筒，兼顧趣味與文化傳承的意涵。

「千人彩陶樂」吸引不少家長帶小朋友參加，親子互相討論如何上色，及選擇喜愛的顏色，場面溫馨熱鬧。有小朋友說，貓頭鷹筆筒很可愛，要畫得漂漂亮亮帶回家用。

昨下午則是「客家技藝競賽」，各村代表參加扛秧擔、擲聖筊及木球運動賽，角逐獎金及團體榮耀；會場也規劃「創意農村市集」展售在地小農特產，行銷公館鄉優良的農特產品。

壓軸晚會 金曲樂團演唱

今天白天則安排客家歌唱大賽；晚上壓軸晚會，邀請多組表演接連演出，有第十六屆金曲獎「最佳客語演唱人」東東樂團主唱湯運煥及客家舞蹈、原住民歌舞及精彩魔術秀，並穿插煙火秀及摸彩活動。

另外，兩天活動期間，苗栗陶瓷博物館也開放「柴燒陶土樂作品展」供民眾參觀，展覽期間還有解說員解說，帶領民眾認識陶的歷史與文化，還有免費陶笛彩繪供民眾體驗。

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