〈北部〉《桃園》封城除暴 五天送辦三七五人

2019-05-05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局執行「封城除暴專案行動」，總計查獲改造手槍七把、子彈二五四發與各級毒品十．二公斤，將三七五人依法送辦，其中，竹聯幫信堂成員邱姓男子涉嫌率眾暴力討債，行徑囂張、凶狠，中壢警方長期蒐證後收網逮人，將邱男等十一人依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

桃園警方從四月廿九日起至五月三日執行專案行動，動員五三五名警力，聲請搜索票四十九張、拘票八十二張，執行一三五處所的臨檢，並設置卅二處道路路檢點，查獲三七五人違法並送辦；警方表示，檢肅黑幫是封城除暴專案行動的重點，此次成果豐碩，包括中壢警方查獲竹聯幫信堂、大園警方查獲四海幫黑堂、刑事警察大隊偵三隊查獲天道盟太陽會、桃園警方查獲天道盟同心會桃園分會、龍潭警方查獲竹聯幫信堂成員所組成的暴力集團。

被中壢警方查獲的竹聯幫信堂成員邱男，涉嫌率領手下在中壢區暴力討債、恐嚇取財，被查獲時另搜出西瓜刀、球棒、Ｋ他命毒品等；至於四海幫黑堂成員邱姓男子擁槍自重，涉入多起暴力恐嚇取財案件，大園警方將他與手下共六人查獲到案，起出改造手槍一把、子彈二三三發、十五萬餘元現金等。

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