〈北部〉《桃園》4國小雙語教學 紓解大校超額成效佳

2019-05-05

〔記者許倬勛／中壢報導〕少子化趨勢讓許多學校面臨減班，但桃園市有多所學校就學人數反向飆升，因許多國小周圍有新建案落成、都市計畫等因素讓人口不斷移入，家長反倒抱怨孩子無法就近入學，為此，市府教育局選定四所小學試辦雙語創新教學，引進外籍師資、規劃特色課程，打造沉浸式雙語教學環境，除了激發學生對語言的興趣，也讓家長更願意將孩子轉介就讀，紓解大校超額壓力，也減緩學生外流情況。

教育局指出，桃園市目前有廿三所總量管制學校，其中以中壢區元生國小最為嚴重，由於周圍新建案林立，加上校舍新、辦學優，這幾年學區入學人數近五百人，年年轉介到內壢、自立國小人數高達百人，為紓解大校超額壓力，教局自一○六學年度起推動「雙語創新教學試辦學校計畫」，選擇中壢區內壢國小、平鎮區義興國小、中壢區青埔國小、桃園區快樂國小試辦，效果顯著。

內壢國小從減班到增班

「美術、體育、生活課，就連朝會和聯絡簿都用英語！」內壢國小二年級學生說，起初每週得上八節英語課很不習慣，但外籍老師有耐心又溫柔，還會配合平板電腦、AR、VR遊戲授課，逐漸覺得有趣。

內壢國小校長李安邦說，三名外師駐校教學後，通過全民英檢初級的學生比例與三年前相比提升三成，沉浸式英語教學口碑好，家長詢問度高，甚至有家長遷戶籍讓孩子就讀，連續兩學年都增加兩班、五十六人，與試辦雙語教學前每年減班的情況相比，判若雲泥。

教育局國小教育科長鄭凱仁說，以往被轉介學生的家長會有「差別待遇」感，推廣雙語計畫之後，教學品質有目共睹，家長也改為支持；另針對總量管制學校，市府也依各校情況提供交通車、增建校舍及擴大校地等策略進行改善。

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