〈中部〉嘉義縣角力9金學童徐睿宏 車禍嘆10金夢碎

2019-05-05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市大同國小應屆畢業生徐睿宏，小三之前經常逃學鬧事，被有「 嘉義兩津勘吉」之稱的警官涂志標帶到金牌教練吳思賢道館，接受柔道、角力訓練後，脫胎換骨，至今拿到九面金牌，原要在昨天舉行的「全國小學角力錦標賽」完成十金拼圖，可惜日前因車禍手臂脫臼無法下場，樂觀的他，強調國中後會繼續奪金。

全國小學角力錦標賽昨天起在朴子市大同國小登場，徐睿宏原本被視為奪金大熱門，因車禍受傷，無緣參賽只能當觀眾，不過他說，受傷期間仍跟著教練練體能，期待傷後上場比賽。

涂志標說，徐睿宏個性較叛逆、不喜歡讀書，因在外遊蕩，被嘉縣警局少年隊幹員發現後，帶其返家時，徐母表示兒子好動但體能好，麻煩他幫忙想辦法調教，就這樣帶著徐睿宏到吳思賢的道館接受訓練。

徐睿宏說，訓練過程辛苦，不論拉筋、跑步都讓他一度想放棄，但涂警官不斷鼓勵，教練耐心教導，讓他慢慢進入狀況，三年前初次參加全國賽就拿銀牌，接著勇奪金牌，讓媽媽超開心，鬥志也被燃起，期許未來在角力運動爭取更佳成績。

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