〈南部〉《觀察筆記》更正自己

2019-05-04

宋楚瑜開了記者會喊冤，說沒講一國兩制，大家相信了？

是專訪他的中國新華社惡意栽植還是台灣媒體扭曲、斷章取義？

他不可以要求新華社更正或是台灣媒體寫正確的？ 關乎一世英名呢。

習近平對台灣講的一國兩制和香港一國兩制有不同嗎？他講的協商和宋楚瑜的協商到協議的用詞用意有不同嗎？

容或文字不同，一國兩制都一樣，無分哪裡，是通往統一的過程。關於和平協商，國共兩黨的祖師爺在上世紀初交纏數十年，從一九二三年第一次國共合作到四九年國民黨敗退台灣，多少年光景？沒有和平協商和協議過？

結果是神州赤化，百姓苦難，大躍進、文化大革命，戕害無數生靈，縱然實施市場經濟，改善生活，可這樣的人治，一黨專政，誰敢淪入其中？五四到了，中國人可以思念那個風起雲湧的青年愛國運動？下月六四可以紀念嗎？連台灣這邊藍色大官人都沉默如昔。

誰支持一國兩制就是站在台灣人香港人和五四、六四英靈的對立面！（資深記者黃明裕）

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