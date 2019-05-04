〈南部〉地下箱涵破洞 韓國瑜：6月前補好

2019-05-04

嚴重的236處 目前完成35處

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，有四十二年歷史、連結鳳山與三民區的鳳山自強陸橋完成拆除，平面道路重新鋪設，昨天正式通車，市長韓國瑜到場視察後，語出驚人地說市區道路「還有看不見的隱形殺手」，就是地下箱涵破洞，他要求在六月以前要儘快修補完成。

水利局︰只有努力衝了

今年三月間韓國瑜即爆出高雄市路面下有一萬五百廿一處破損箱涵，其中嚴重的有二百卅六處，讓外界一片譁然，水利局也立即動支八千萬元針對嚴重部份進行修補，目前已完成卅五處，對於市長宣示六月前完成，水利局長李戎威說，二百卅六處原本預定年底前要完成，市長如這麼指示，只有努力衝了！

鳳山自強陸橋拆除通車

鳳山自強陸橋拆除通車韓國瑜剪綵後，親自走了一趟拆除後的平面道路。被問到高市整體防汛計畫指出，六十八個淹水點加強應變措施，所有的溝都清理完畢，但還有一個「看不見的隱形殺手」，就是路面下的箱涵有破洞，他希望在六月份以前儘快補起來，滯洪池也要清理，對於整體防汛計畫，所有準備工作都抓得非常緊。

韓國瑜還說，他對高市新鋪的路很有信心，對新的路每一條都嚴格地監督，廿四小時監看，施工的標準都要求ＡＣ有十公分、給配廿公分，都是最標準的，但眼睛看得到的是坑洞，看不到的箱涵破洞才是路面殺手。

工務局表示，自強陸橋全長約四百六十公尺，拆除範圍北自九如一路、南至澄清路一三九巷口，因道路中央尚有明渠及地底箱涵，故暫時封閉，後續還要做排水、中央分隔島及兩側人行道工程，水利局表示，當地並沒有破損的地下箱涵。

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