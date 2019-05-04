〈台北都會〉監視器少 北市公車性騷難舉證

2019-05-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「#Me Too」運動在全球掀起勇敢反擊性騷擾浪潮，但台北市議員洪健益昨在議場質詢揭露，過去五年來公車發生性騷擾的案件數，是捷運的二．一倍，台北市公運處卻未強制規定車內監視器安裝數量，業者往往便宜行事，僅在駕駛座附近裝設一支，一旦發生性騷擾事件，因為難以舉證，很容易演變成羅生門。北市公運處表示，會在一個月內找業者開協調會。

公運處：一個月內找業者協商

對於議員質疑，交通局業務稽查科長郭献文昨解釋，安裝監視器的目的，主因是遇到行車糾紛、有人投訴駕駛，可以調出來釐清事發過程，並非防性騷擾，所以沒有強制規定安裝數量。

至於新出廠的公車，車內都有三支監視器，車外則有四到五支，但舊車型因系統限制，只有一支監視器，設於駕駛座前擋，往後方拍。

洪健益昨質詢提出，從二○一四至二○一八年性騷擾案中，公車上發生一四七件、捷運七十件，公車是捷運的二．一倍，但北市公運處對公車業者的評鑑中，並未強制規定車內有三支監視器，多半僅有一支監視器設在駕駛座，「雖然可防止運將被打，但性騷擾案呢？」北市公運處長常華珍回應，會在一個月內找業者開協調會。

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