〈北部〉母親節幫父母洗腳 400家庭參與

2019-05-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣孝親尊師聯盟將於母親節（十二日）當天，在羅東中山公園舉行「甲父母洗腳」活動，將有四百組家庭參與，其中還包含新住民母女以及五代同堂家族；高齡一○三歲、五代同堂的賴鳳凰昨為活動代言，她說，家人為她洗腳真的很享受，很有母親節的感覺。

「甲父母洗腳」活動舉辦至今，已邁入第十年，每年約有四百至五百組家庭參與，發揚孝道精神；今年除有五代同堂及四代同堂的家庭報名，也將孝道精神傳播到新住民家庭，首度開放越南、印尼、菲律賓、泰國等新住民母子參與。

宜蘭縣孝親尊師聯盟昨舉行活動宣傳記者會，邀請一○三歲賴鳳凰的五代同堂家庭，以及李瑛琪、盧氏清簪等印尼、越南新住民母女示範洗腳；賴鳳凰原先坐著輪椅，一看到要示範代言，突然從輪椅站起來，走向主辦單位的椅子坐下等著洗腳，讓現場民眾驚呼「好厲害」。

賴鳳凰說，孩子都很孝順，但被洗腳還是第一次，真的感覺很開心；孝親尊師聯盟理事長朱儒文說，今年母親節洗腳活動重回第一次舉辦的羅東鎮，要再次號召社會大眾參與，為親愛的父母洗腳，喚回社會對孝道重視。

朱儒文指出，今年首度以台灣新住民母親為主角，讓新一代的新台灣之子，也能藉由「洗腳」對來自不同國家的媽媽，獻上最誠摯的孝心和祝福。

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