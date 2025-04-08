網紅「安哥碎碎念」女友驚傳暴斃！ 家屬控長期家暴 檢解剖臟器充血
對於外界指控，嘉義網紅「安哥碎碎唸」到城隍廟拍影片自清。（擷取自「安哥碎碎唸」臉書）
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕本名潘俊安的嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的公司看板昨晚遭潑漆，警方查獲涉嫌潑漆的羅姓男子，羅男供稱因不滿潘男網路言論犯案，全案依恐嚇、毀損罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。潘男的女友陳姓女子近日暴斃，陳女家屬指控潘男涉及長期家暴，懷疑陳女死因不單純，檢方日前解剖發現陳女臟器充血，確切死因仍待1個月後報告出爐才能確認。
對於指控，潘男連日來在臉書發文表示，「請社會大眾尊重檢方人員的調查跟法院判決，老婆妳離開了！發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿！是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決！」
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潘俊安城隍廟拍片 稱絕無做違背良心的事
潘男也到城隍廟拍影片，指最近發生的事情，他怎麼說怎麼解釋，大家都不相信，今天他如果做違背良心的事情，城隍爺絕對給他懲罰。
陳女近日暴斃，家屬指控潘男涉嫌長期家暴，陳女離世時七孔流血，懷疑死因不單純。
尚不能排除毒藥物介入可能性
檢警表示，本月2日會同法醫解剖，發現陳女臟器充血，沒有發現創傷或疾病情事，確切死因待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認，尚不能排除毒藥物介入可能性，但皆需進一步檢驗確認。