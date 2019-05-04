〈北部〉竹市紅樹林公園 景觀再造動工

2019-05-04

〔記者王駿杰／竹市報導〕位處新竹市十七公里海岸線中繼點的紅樹林公園，設施老舊，市府規劃景觀再造工程，將改造廁所、周邊觀景平台、木棧道等，昨天動工，預估年底完工。

新竹市長林智堅說，十七公里海岸線最北為新竹漁港、最南為南港賞鳥區，紅樹林公園正好位於中間，是自行車族重要的中繼補給站，卻缺乏無障礙設施，自行車道與公園也無法相連，車友及觀光客騎車經過，無法進入公園內體驗濕地景觀。

林智堅說，市府向交通部觀光局爭取一千五百萬元經費，將把過去互不相通的紅樹林公園、十七公里自行車道，透過新設斜坡道、階梯連結，並將過去數量有限、不通風的老舊公廁，重新規劃為無障礙親子廁所，上方設置木造觀景平台，讓民眾遠眺夕陽海景。

林智堅說，公園中大樹旁將設置休憩攀爬網，提供孩子遊憩空間，南側的水資源公園也會重新整理，種植樹木、新建步道串聯大草坪區，搭配二○一八年兒童藝術節留下的遊戲設施，並新設親水賞鳥平台，升級水岸環境。工程完工後，將成為新亮點。

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