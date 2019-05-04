〈北部〉《桃園》去皮去農藥 國中生發明手套出國拿金牌

2019-05-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區會稽國中日前派出四組學生，遠赴海外參加馬來西亞國際發明展，奪下一金二銀一銅的佳績。其中，拿下金牌的「神奇去皮手套」，是學生從市售削皮器的缺點取得的靈感，不只可以去除果皮，也能輕易去蠟及果皮殘留農藥。

馬國發明展 會稽國中奪牌百分百

馬來西亞國際發明展是亞洲最大的發明展，每年均有超過一千件作品參展。會稽國中表示，此次得獎的金牌作品「神奇去皮手套」，出自學生游昀蓁、黃敏鈞及詹巧嫈，他們發現市售的削皮器，除了削皮容易削到手指發生危險，在攜帶上也不方便，經測試許多材質之後，發現將特殊的砂紙裝在手套上，不僅能去除包含蘋果在內的水果皮，也能輕易地去蠟及果皮殘留農藥，實用性很高，也比市售許多剝離手套好用。

易揮桌球拍、屋頂進氣裝置 奪銀

銀牌作品「易揮桌球拍」是以竹纖維插進球拍側面，使球拍更輕巧、揮拍速度增快許多。同樣拿下銀牌的「三六○度屋頂進氣裝置」，可將新鮮空氣導入室內，降低室溫又可防止雨水或蚊蟲侵入，深受評審青睞。至於銅牌作品「雷射光畫線尺」，則能協助老師上課時快速畫出平行線。

教局核定成立自然科學資優班

會稽國中校長傅瑜雯表示，學校長期經營科學社團、啟發孩子創意，並鼓勵孩子積極走出去，此次能在國際發明展有如此優異表現，感謝官賢相、官峻毅兩位老師長期的指導，以及參賽學生黃愉恆、郭拓冶、溫宸立、詹巧嫈、張彥坤、鄧凱文、黃敏鈞、陳易安、盧胤丞、張文炫、游昀蓁、林澄、鄧凱元、溫承泰的努力發想與練習。此外，市府教育局也肯定學校在科學方面的表現，核定會稽國中成立全市第一個自然科學資優班。

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