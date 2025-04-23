鋒面來襲今轉雨降溫 慎防劇烈天氣

氣象專家指出，今、明2日中部以北除了有陣雨或雷雨，也容易出現「劇烈天氣」，預估今天將是這波鋒面降雨最大的階段，且週五六鋒面再南移，中部以北、南部山區將有局部陣雨或雷雨。（資料照）

2025/04/23 08:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在連日晴朗暖熱後，今天天氣開始轉變，今晨桃竹苗等4縣市已先發布「大雷雨即時訊息」，氣象專家指出，今、明2日中部以北除了有陣雨或雷雨，也容易出現「劇烈天氣」，預估今天將是這波鋒面降雨最大的階段，且週五、六鋒面再南移，中部以北、南部山區將有局部陣雨或雷雨，氣溫也再下降。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2日受鋒面接近並通過影響，水氣增多，陣風增大，環境轉為不穩定。今日早上北部及東北部地區就會先有下雨的機會；中午過後至晚上，甚至延續至明晨，降雨範圍將再擴大至中部以北、花蓮以北地區以及中南部山區。

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「林老師氣象站」說明，主要降雨型態屬局部間歇性陣雨，當鋒面結構中的中、小尺度對流系統移入時，並易伴隨雷擊、閃電、強降雨以及強陣風併生。綜觀來看，本次鋒面影響程度，北部比南部顯著，沿海比內陸顯著，平地又比山區來的顯著；今天的累積降雨，也將是這波鋒面降雨最大的階段，而南部及東南部地區則是雲量增加，仍維持為多雲到晴的天氣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日上午至明日鋒面在北部附近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率。氣溫方面，今上午仍偏暖，下午起轉涼。

吳德榮表示，預估週五、六鋒面再南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼，仍有「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮提到，預估下週日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨。下週一另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨的機率。

至於下週二至週四逐漸好轉，氣溫逐日升高。下週二山區午後有少量降雨的機率，下週三、四各地晴朗穩定。不過下週五又有鋒面快速移入、天氣再轉變。

「林老師氣象站」發文指出，今日早上北部及東北部地區就會先有下雨的機會；中午過後至晚上，甚至延續至明晨，降雨範圍將再擴大至中部以北、花蓮以北地區以及中南部山區。（圖擷自臉書）

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