〈南部〉台東榮院 開辦預立醫療照護諮商

2019-05-02

〔記者王秀亭／台東報導〕台北榮民醫院台東分院昨天開辦「預立醫療照護諮商」門診，首日就有兩對夫妻諮商，在醫療團隊的說明後，立即簽署「預立醫療決定」，簽署者楊景森說，曾住加護病房一天，體會插著呼吸器猶如一百年的痛苦，希望最後是有尊嚴地走，因而知道可以預立醫療決定後，立刻帶著妻子一起了解、簽署。

「病人自主權立法」今年元月施行後，台東馬偕醫院是縣內唯一提供預立醫療照顧諮商的醫療院所，北榮台東分院自去年開設安寧病床後，也在五月成為縣內第二家提供諮商的醫院。

家醫科醫師林穎隆表示，一般民眾較為熟知的「放棄急救同意書」適用對象僅限於癌末病患，或經醫師認為不可治癒且近期內即將死亡者；但「預立醫療決定書」較為廣泛，除上述者，永久植物人、不可逆轉的昏迷者、極重度失智患者等也都在列，簽署決定書前，民眾必須先接受預立醫療照護諮商。

楊景森、劉親親夫婦認為，不對自己及家人殘忍的方法，就是先為自己臨終做好各項決定，多年前已簽署安寧緩和醫療意願書，預立醫療決定的範圍涵蓋更廣，立刻簽署。

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