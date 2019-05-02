〈中部〉南投就博會中國職缺逾半 議員批統戰

2019-05-02

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府將在二十五日舉辦「二○一九閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，總計二千多個工作機會之中，中國浙江省九個台商協會就提供一半、千個職缺，且八成均供食宿，其中不乏標榜年薪達二、三百萬台幣，頗令人動心，對此，民進黨籍縣議員陳翰立懷疑有統戰之嫌。

25日舉行 計逾2千職缺

此次就業博覽會除了國內廠商提供電子、食品、休閒飯店、環保、長照等工作以外，還有中國浙江省九個台商協會聯合各地台資企業跨海參展，包含杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、台州、義烏、嘉善等九個地區，提供約一千個就業及實習機會，標榜約有十分之一的職缺，年薪超過台幣百萬甚至二、三百萬。

9台商協會開出誘人條件

還有幼兒教育園長職缺也開出供食宿、往返機票四張、寒暑假一個半月、年薪是台灣三倍等誘人條件，縣府說，如此將可讓有意到浙江地區發展的台灣青年，提供更多的發展舞台及機會。

議員：條件優渥防紅色滲透

不過，民進黨南投縣議員陳翰立有不同看法，他表示，中國生活水準、年均收入遠低於台灣，為何在中國的台商能開出如此優渥的就業條件，在台的企業主卻無法比照辦理？讓人強烈質疑極可能是中資假藉台資企業之名，以釋出就業利多的招商手法達到統戰的目的，提醒縣府及社會各界不得不防「紅色滲透」，以免因小失大，得不償失。

投縣府駁統戰說 指經濟優先

南投縣政府社勞處長林志忠除駁斥「統戰說」，也希望社會各界秉持「政治放兩旁、經濟為優先」的理念及原則，透過就業博覽會讓更多人找到適合的工作，一起拚經濟，共為降低失業率盡分心力。

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