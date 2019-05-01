〈南部〉高捷延伸屏東 年底選出最優路線

2019-05-01

〔記者侯承旭／屏東報導〕前瞻基礎建設之一的高雄捷運延伸屏東計畫，已委託顧問公司進行評估，屏東縣政府透露，今年底前將從四條路線中選出最優路線。

高雄捷運延伸屏東規劃為前瞻基礎建設第一期特別預算，規模五千萬元，高市府與與屏東縣政府合組「高雄捷運延伸屏東籌辦工作小組」，並已召開數次會議研商。

相關路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估，已於去年十月完成議價決標，得標廠商為台灣世曦工程顧問公司。

初步規劃南北向及東西向共4條路線

高市府已邀集屏東縣政府及顧問公司召開工作會議，整體路網初步規劃有南北向走廊的「小港東港線」，以及東西向走廊的「大寮屏東線」、「鳥松屏東線」、「左營長治線」等四條路線，以及屏東市區捷運路網等。

大寮屏東線與台鐵路線平行 恐競爭

上述四條路線中，除了高捷橘線延伸的「大寮屏東線」較成熟外，其他三條路線在高雄市境內都還未興建完成，甚至還在可行性研究階段。而「大寮屏東線」又與去年十月啟用的台鐵捷運化路線平行，雙鐵之間恐產生競爭關係。

高屏縣市政府已達成共識，顧問公司執行的規劃作業，由屏東縣政府負責期中及期末報告審查。亦即捷運延伸屏東的優先路線，屏東縣擁有最終決定權。

縣市政府達共識 屏縣擁有最終決定權

屏東縣交旅處長黃國維表示，四條評估的路線各有優缺點，將從顧問公司規劃的屏東市區捷運路網，評選出最優路線，再研商如何與高雄捷運銜接，今年底前可望有初步腹案，然後依序辦理可行性研究、綜合規劃及施工前準備等三階段作業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/