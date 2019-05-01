〈台北都會〉新北捷運周邊都更 21處優先推動

2019-05-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜提出的「都更三箭」政策，第一箭是「捷運蓋到哪、都更做到哪」，針對捷運場站周邊的建案，若能提供托老、托幼及社會住宅等公益設施，最高可獲取五十％的增額容積；市府城鄉發展局昨天公布全市二十一處優先推動地區，包括府中站、頂溪站與三重站等，預計五月底前辦理公開展覽。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君指出，在捷運場站周邊將推動以大眾運輸發展為導向（Transit Oriented Development，簡稱TOD）的都市發展策略，提高商業機能並取得公益回饋空間，在捷運站出入口方圓一五○公尺至三百公尺範圍內的建案，如果提供托老、托幼或社會住宅等公益性設施，或設置公共運具停等空間、留設無障礙人行道與開放空間等，可申請二十％至五十％不等的增額容積，提高民眾參與都更的誘因，但總容積上限不得超過基準容積的兩倍。

市府目前盤點二十一處優先推動增額容積的地區，距離捷運站出入口三百公尺內的場站包含土城站、新埔站、新埔民生站（環狀線）、三重站、大坪林站、淡水站、中和站（環狀線）、府中站、景安站、頂溪站、七張站、永安市場站、台北橋站及新莊站；一五○公尺範圍包括板新站（環狀線）、頭前庄站、菜寮站、徐匯中學站、海山站、紅樹林及三民高中站等。

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