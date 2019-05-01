〈北部〉關西停車場黑板樹 被強剪腰斬

2019-05-01

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮第一停車場的黑板樹被「腰斬」，鎮長劉德樑說，黑板樹枝幹容易脆裂，風大時很可能砸中下方停放的車輛或路過者，所以找來專業園藝業者修剪，直接把五、六公尺高的樹腰斬成一半，再等幾年就會重新長成一把把的綠色大傘。只是有鄉親認為這根本是亂剪，而被「砍頭」的樹下本是兒童遊樂場，這下樹蔭沒了！

樹醫師李碧峰說，大家常錯以為黑板樹很脆弱，其實它原是一根直立主幹，側枝再分層往上長高的樹種。如果讓其正常生長，風阻可以穿越過一層層的側枝，並不容易發生斷裂或倒塌意外。

由於害怕它長高，很多人強剪它的主幹，黑板樹的主幹頂端優勢被去除後，慢慢就會變成多主幹的樹形，形成頭重腳輕，後來只要大風一颳就真的很容易倒塌。他觀察過關西第一停車場的黑板樹，他說，它們之所以會不斷往天空長高，為的就是要搶行光合作用比較好的環境。

因為這個停車場周邊的建物不少也不低，樹木為了求生存，很自然的努力往天空搶「地盤」，但只要高過兩旁的建物，其生長速度自然就會慢下來。

李碧峰直言，鎮公所的強剪作法，只是讓黑板樹的結構變脆弱，特別現在正值梅雨要來，病蟲害會更多，如果要好好保護這些被強剪過的黑板樹不致被害死亡，管理單位不僅要顧好被強剪後的傷口防護，未來更須對新長出來的頂芽，每年做至少兩次的摘芽跟疏芽工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/